Arriva in bici e danneggia le auto in sosta per derubarle, il video

Arriva in bicicletta, la parcheggia, perlustra la zona e poi danneggia le auto in sosta con l’obiettivo di derubarle. È quanto accaduto all’interno del parcheggio della stazione Muratella. Sulle tracce dell’uomo, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, si sono messi gli agenti della polizia locale.

È arrivato in sella alla sua bici nei pressi del parcheggio della stazione Muratella e ha perlustrato la zona. Si è prima avvicinato ad un motorino parcheggiato, poi a due auto poco distanti. Quando ha capito che all’interno di una delle due c’era uno zaino da derubare, ha distrutto il vetro dell’auto. L’uomo, 45 anni, non si è accorto però che a riprendere la scena c’erano delle telecamere di videosorveglianza puntate sul parcheggio.

Auto danneggiate nel parcheggio della stazione Muratella

Gli agenti della polizia locale del XI Gruppo Marconi, allertati dalla presenza di un’auto in sosta danneggiata, sono giunti sul posto e hanno trovato una Nissan Micra bianca con il finestrino rotto. Intuendo che il danno potesse essere riconducibile ad un tentativo di furto, hanno avviato subito gli accertamenti del caso e, tramite una prima e immediata ricognizione dell'area, hanno rilevato la presenza di impianti di videosorveglianza. Acquisite le immagini dalla Sala Sistema Roma ed esaminati i filmati, gli agenti hanno compreso la dinamica dei fatti.

Le immagini delle telecamere e gli appostamenti

Solo grazie ad ulteriori analisi delle immagini, gli agenti - diretti da Massimo Fanelli – hanno individuato alcuni tratti identificativi dell'autore del reato e avviato controlli mirati e appostamenti costanti. L'uomo, dall'aspetto corrispondente alla persona ripresa dalle telecamere, una volta fermato, non ha potuto far altro che ammettere l'azione illecita. Terminate le procedure di identificazione, il quarantacinquenne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto con danneggiamento.