La banda che svaligia le auto al parcheggio dell'Ikea

Delle forbici da elettricista. Questo quanto era sufficiente ad una banda di ladri per forzare gli sportelli delle vetture in sosta e svaligiarle di quanto contenuto all'interno, occhiali da sole, navigatori e quant'altro lasciato nell'abitacolo dalla vittima di turno. Una banda specializzata che aveva messo nel mirino le auto lasciate in sosta dai clienti nel parcheggio dell'Ikea. Un fenomeno non nuovo che ha toccato anche le macchine lasciate in una vicina area di sosta utilizzata dai dipendenti del ministero. Sempre nel quartiere di Tor di Mezzavia, all'Anagnina.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina ad arrestare quattro uomini di 34, 20, 23 e 26 anni per concorso in furto aggravato. A seguito dei numerosi furti avvenuti su auto e segnalati al commissariato, gli agenti hanno effettuato un’accurata perlustrazione tra le auto in sosta nei parcheggi del negozio di arredamento della catena svedere.

I poliziotti hanno notato un’auto che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta e poco dopo gli occupanti che scendevano alternandosi per guardare all’interno delle auto parcheggiate. I 4, dopo essersi avvicinati ad una vettura, hanno forzato la serratura con la punta di una forbice per asportare una custodia contenente occhiali da sole per poi allontanarsi.

Non soddisfati i ladri sono entrati in un altro parcheggio, del polo Tuscolano del ministero dell'Interno. Fermati dai poliziotti durante la perquisizione è stata trovata una forbice da elettricista ed il fodero contenente gli occhiali da sole appena rubati.

Tramite il servizio di vigilanza dell’esercizio commerciale si è appreso che gli stessi soggetti sempre a bordo della medesima auto avevano consumato un furto a bordo di un camper. A seguito di convalida a due soggetti è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.