Le bande di "latinos" approfittano dei saldi, furti a raffica nell'outlet

Non solo i furti nelle metropolitane di Roma o negli appartamenti, i gruppi di "latinos" saccheggiano anche negozi e approfittano delle resse durante i saldi. È il caso di due donne di nazionalità cilena, di 29 e 35 anni, sorprese a rubare numerosi capi di abbigliamento, profumi e calzature nell'outlet di Valmontone.

Le due donne, arrivate da Roma con un'auto a noleggio, hanno lasciato il veicolo nel parcheggio e con tre borse schermate, si sono recate in diverse attività commerciali. Una volta all'interno dei negozi avrebbero rubato i prodotti dagli espositori e dopo aver staccato i cartellini con i dispositivi antitaccheggio, sarebbero uscite per poi dirigersi verso il parcheggio eludendo sia il controllo del sistema antifurto, che gli addetti alle vendite. Questa operazione è stata ripetuta diverse volte da entrambe le donne e non è sfuggita al personale qualificato della sicurezza dell'outlet che ha allertato i carabinieri della stazione di Valmontone.

Dopo pochi minuti, i militari sono intervenuti e hanno prima individuato le donne e poi successivamente l'auto al cui interno erano stati nascosti diversi capi di abbigliamento e profumi. La perquisizione eseguita dai militari a carico delle due donne ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, dal valore complessivo di euro 4.500 euro, e di restituirla ai commercianti.

Le tre borse schermate utilizzate per mettere a segno i furti sono state sequestrate e la vettura noleggiata è stata riconsegnata al proprietario. Per entrambe è scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato in concorso che è stato convalidato dal tribunale di Velletri che ha disposto per le due donne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.