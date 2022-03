Colpo da 47mila euro nel negozio di vestiti, ma i ladri commettono un errore

Un colpo quasi perfetto, macchiato dall'errore di uno dei due ladri. E' infatti stata un'impronta digitale ad incastrare una coppia di malviventi che era riuscita a svaligiare un negozio ad Ostia ed a fuggire con un bottino in abiti di marca del valore di circa 47mila euro. Ad incastrarli le indagini della polizia, con gli agenti che li hanno poi identificati ed arrestati.

Il furto venne messo a segno lo scorso 11 di gennaio in un negozio di abbigliamento di via dell'Appagliatore quando ignoti, dopo essere riusciti ad entrare nell'esercizio commerciale, rubarono capi di vestiario per quasi 50mila euro. Poi la fuga.

Sul posto intervennero gli investigatori di polizia he rilevarono un elemento fondamentale per l'attività d'indagine: delle impronte digitali lasciate da uno dei due ladri su una vetrata del negozio. Visionando le telecamere degli edifici vicini gli investigatori individuarono inoltre l'auto usata per portare via la refurtiva.

A portare gli investigatori a casa di uno dei due ladri è stata però una perquisizione, disposta dalla procura di Roma nell'ambito di un'altra attività d'indagine, nei confronti di due 45enni, entrambi di Ostia. Da qui la scoperta della merce risultata poi rubata nel negozio di via dell'Appagliatore, trovata nell'abitazione di uno dei due ladri. E' stato poi il titolare del negozio a riconoscere la refurtiva grazie ai cartellini e ai codici a barre ancora presenti.

In base ai consistenti elementi di prova emersi la procura della repubblica ha quindi richiesto ed ottenuto dal gip del tribunale di Roma l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di entrambi i sospettati. Dovranno rispondere di furto e ricettazione.

Il tribunale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto, per entrambi, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Al termine delle procedura di repertazione i poliziotti hanno riconsegnato al legittimo proprietario quanto asportatogli.