Assalto a tre locali Old Wild West a Roma: nel mirino le casseforti

Avevano pianificato il percorso nel dettaglio. Tre colpi in tre ore, in tre diverse zone di Roma. Bersaglio la catena Old Wild West. Qualcosa però non è andato secondo i piani e i ladri si sono dovuti accontentare di appena settemila euro. È quanto successo nelle prime ore di domenica 14 maggio a Roma. Sul caso indaga la polizia di Stato che sta lavorando dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza delle varie zone.

La banda è entrata in azione intorno all'una di domenica, in via Bernardino Alimena. Qui i ladri hanno tentato il furto, ma dopo aver forzato una porta e usato del gas per far esplodere e rubare la cassaforte, se ne sono andati con le mani vuote. Il sistema dell'allarme dell'Old Wild West ha messo in allerta i ladri che hanno preferito mollare il colpo.

Da lì, però, si sono spostati sull'Aurelia, prendendo probabilmente il grande raccordo anulare. All'altezza del civico 838, dove sono riusciti ad arrivare intorno alle 2:30, hanno preso di mira un secondo Old Wild West e questa volta hanno avuto fortuna. Entrando da una porta sul retro, dopo averla forzata, hanno preso la cassaforte con all'interno settemila euro e sono scappati.

Alle 3:15 la banda è tornata in aziona, almeno questa era l'intenzione. Arrivati in via Nomentana 1214, hanno forzato l'ingresso di un terzo Old Wild West, sono entrati ma sia la cassa che la cassaforte non c'erano. Un buco nell'acqua. I ladri sono così scappati. In tutti e tre i locali la polizia ha effettuato sopralluoghi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. La caccia alla banda del fast food è aperta.