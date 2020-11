In fuga in metro dopo furto in un'auto, ladri trovati mentre rovistavano nella borsa appena rubata

Prima il furto nell'auto poi la fuga in metro. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì quando i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due ragazzini di 15 anni, entrambi domiciliati presso l’insediamento di via della Monachina bloccati all'uscita della metro Cornelia mentre rovistavano all'interno di una borsa che avevano asportato, poco prima, da un’autovettura parcheggiata in via Alessandro Farnese, in Prati.

I complici, un ragazzo e una ragazza, hanno infranto il finestrino del veicolo con la punta di un trapano e hanno rovistato all’interno, portando via la borsa e fuggendo a nella metropolitana. La refurtiva e la punta del trapano sono state sequestrate mentre gli arrestati sono stati portati presso un Centro di Accoglienza Minori, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.