Serie di furti nella stazione Termini

Continua la serie di controlli nell'area della stazione Termini. Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato tre persone, due cittadini stranieri e un cittadino italiano, fermati, in tre distinti episodi, dagli addetti alla sicurezza di uno store all'interno della galleria del Forum Termini, subito dopo avere rubato diversa merce, per un valore complessivo di 640 euro. Non è la prima volta che i negozi dell'area dello scalo romano vengono saccheggiati.

I militari hanno poi denunciato un 44enne peruviano, senza fissa dimora, per tentato furto in un negozio, due cittadini romeni, di 40 e 54 anni, trovati in possesso di un I-Phone risultato rubato e tre cittadini italiani per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel comune di Roma.

Nel corso delle attività, i militari dell'Arma hanno anche sanzionato amministrativamente una 20enne italiana trovata in possesso di 2 grammi di hashish e altre 5 persone, tutte responsabili della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area, con sanzione di 100 euro.