Furti nella metro, cellulari e portafogli rubati ai passeggeri

I furti a bordo dei vagoni dei treni delle metropolitane di Roma, non cessano. Nelle ultime ore, la polizia ha preso diversi manolesta. In Piazza del Colosseo, all’interno della stazione metropolitana della linea B, gli investigatori del Commissariato Viminale hanno notato 2 ragazzi, di origini tunisine, adocchiare le persone di passaggio.

Mentre uno si guardava intorno con aria circospetta, l’altro si è avvicinato ad un uomo e, dopo averlo urtato, gli ha rubato il cellulare dalla tasca della giacca. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti arrestandoli entrambi per furto con destrezza. Dopo la convalida i due sono stati condannati a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 100 euro di multa con pena sospesa.

Gli uomini del commissariato Appio Nuovo, a seguito di attività di controllo nei pressi della Metro linea A, ad Arco di Travertino, hanno arrestato per furto aggravato in concorso due cittadini della Romania di 21 anni e 30 anni. I poliziotti, dopo essere venuti a conoscenza che presso le stazioni metro alcuni cittadini rumeni erano responsabili di borseggi ai danni dei viaggiatori, hanno posto in essere un servizio mirato con l’ausilio del personale ispettivo Atac.

I due arrestati erano stati avvistati mentre si appostavano con fare sospetto nei pressi dei distributori automatici nella stazione metro Arco di Travertino, osservando il flusso di persone che uscivano o entravano dalla stazione. Sorpresi mentre asportavano il portafogli ad un uomo presso i tornelli della metro sono stati prontamente bloccati e, a seguito di convalida, per i due uomini è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.