Tre furti in tre mesi nello stesso negozio

Tre furti in tre mesi. A rovinare la festa a un negozio che vende prodotti per i party una banda di ladri. Ultima visita la notte di lunedì, quando ignoti sono entrati nell'esercizio commerciale di Mezzocammino e sono poi spariti con la cassa automatica e i soldi contenuti all'interno.

Ladri al One Store Mezzocammino

L'amara sorpresa lunedì mattina alla riapertura del One Store che si trova in via Aurelio Galleppini. Una volta tirate su le serrande del negozio del IX municipio la scoperta, poi la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Spinaceto di polizia. Scappati con 1300 circa contenuti nel registratore di cassa gli agenti hanno acquisito le immagini video a caccia di tracce della banda.

La denuncia sui social

A denunciare l'ennesimo furto lo stesso responsabile del negozio One Store sui gruppi social di quartiere di Mezzocammino scrive: "Ritrovarsi dei ladri verso le 22 di sera è veramente una follia. Spero possiamo trovare un soluzione a tutto questo - il messaggio su facebook con tanto di foto dei ladri ripresi all'opera dalle immagini video del negozio -. Possibile che la polizia e i carabinieri non siano riusciti a fare nulla? Riusciremo a dormire sereni la sera?". Si domanda il titolare di One Store.

Il grido di allarme

"Pensata a che punto siamo arrivati - prosegue il post - che vi derubano alle 22 di sera quando tranquillamente uno potrebbe uscire di casa a portare fuori il cane. Questa zona è veramente fuori controllo. Scusate per tutta questa rabbia ma non se ne può veramente più. Starò qui anche a precisare che tutto questo che è successo a noi potrebbe succedere a ognuno di noi. Per tutti gli amici di Mezzocammino state veramente attenti. Insieme riusciremo a trovare un modo per diminuire la criminalità nella nostra zona?".

Tre furti in tre mesi

Quella stessa criminalità si era infatti già palesata altre due volte, sempre al negozio One Store di Mezzocammino. Ultima visita la notte del 26 gennaio scorso, come denunciato già a suo tempo dalla proprietaria del negozio che sempre sui gruppi di quartiere denunciava: "Volevo comunicarvi che in un arco di 1 mese circa,il nostro negozio di Party che abbiamo aperto Per vendere prodotti di festa, in via Aurelio Galleppini 22 è stato derubato 2 volte da dei ragazzi di età circa 25-30 anni".

Anche in questo caso i ladri sono stati ripresi dalle telecamere del negozio, come si legge ancora nel post del 26 gennaio 2023: "Prima volta :sono entrati verso la fine dell'anno scorso e purtroppo non siamo riusciti a video registrarli perché non avevamo le telecamere accese. Danni mediocri: hanno rubato fondo cassa e una Quantita di fuochi d artificio. Non siamo riusciti a fare quasi niente. Abbiamo fatto la denuncia. Seconda volta: ieri sera verso le 23:00 di notte abbiamo avuto questo furto. Sono entrati dalla porta di emergenza spostando i scaffali in maniera molto veloce. Danno più grave del primo perché hanno rubato non solo soldi di cassa ma anche la nostra Fondo cassa per il cambio. Fregati tutto il cassetto con tutte le documentazioni".