Notte di furti, tagliate le serrande di due negozi sulla stessa via

A caccia di negozi da svaligiare a Pietralata. Una banda di ladri scappata però a mani vuote. Due tentati furti, uno a una tabaccheria e l'altro in un negozio per la vendita e la riparazione di monopattini elettrici. Tagliate le saracinesche dei due esercizi commerciali i predoni sono stati messi in fuga prima del suono dell'allarme e poi dall'arrivo di uno dei commercianti.

Ladri in via Vacuna

L'allarme è scattato stanotte da via Vacuna, nella zona di largo Beltramelli, al Tiburtino. Un primo tentato furto alla tabaccheria che si trova al civico 95. Tagliata la serranda è però scattato l'allarme. Poco più avanti, sulla stessa strada ma al civico 79, un secondo tentativo. Scattato anche qui l'allarme i ladri - quattro secondo quanto riferito dai testimoni - sono però scappati all'arrivo del titolare del negozio che di monopattini elettrici.

Ricercati dalla polizia

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo di polizia. Acquisite le immagini video la banda è riuscita al momento a far perdere le proprie tracce.

L'allarme fra i residenti

Due tentati furt che hanno acceso l'allarme fra gli abitanti della zona: "Buongiorno, stanotte hanno fatto "visita" in due negozi a via Vacuna - commenta un residente su una pagina social del quartiere - fortunatamente non sono riusciti a entrare. L'altro giorno invece hanno provato da Acqua e Sapone a largo Paolo Matteo Gentili, non credo si fermeranno". Un quartiere nel mirino dei ladri, come aggiunge un altro residente: "Anche su via Pietralata e via Durantini la scorsa settimana sono entrati in due bar, una notte di seguito all'altra".