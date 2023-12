C'è una banda di ladri che saccheggia i negozi di Roma nord. Tre colpi in due ore

Roma nord è bersagliata dai furti. Gioiellerie, profumerie e negozi di abbigliamento negli ultimi giorni, poco prima del Natale, sono stati presi di mira dai ladri. Tra le due e le quattro del mattino di mercoledì due colpi sono andati e buon fine per i ladri e uno, invece, è stato sventato.

Il primo furto intorno alle due e 30 del mattino in via Bavagna 42. Una banda è entrata nella gioielleria Artè Lisi forzando la serranda. Fabiana Lisi, la titolare, ha raccontato il furto a RomaToday: "Erano in tre. In pochi minuti hanno rubato cornici di argento, oro nove carati, collane e gioielli. Poi sono scappati. Non abbiamo mai subito minacce, però devo dire che qui sono settimana che ci sono una serie di furti".

La donna ha denunciato tutto a carabinieri. E i militari dell'Arma, poco dopo, hanno sventato un altro furto. I ladri, probabilmente gli stessi, intorno alle 3.15 del mattino avevano infatti intenzione di svaligiare un Compro Oro all'altezza del civico 137 di Corso Francia. La tecnica era la stessa. Il terzo furto in quel quadrante di città, intorno alle 4.30.

In piazza Pier Carlo Talenti, 15, i banditi hanno sfondato una porta finestra e hanno rubato decine di profumi dal negozio Douglas. Sul posto, in questo caso, si è recata la polizia di Stato. Le forze dell'ordine indagano per capire se si tratta della stessa banda all'opera. Stando a quando appreso, negli ultimi sette giorni ci sarebbero stati altri tre furti tra Corso Francia e Talenti ad altrettanti negozi.