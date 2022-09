Rubano cosmetici per diecimila euro: quattro donne in manette

Continuano i controlli da parte dei carabinieri nelle aree di maggiore affluenza turistica. Nell’ambito delle verifiche, i militari hanno arrestato quattro donne – tutte provenienti dall’insediamento di via Salaria – per aver derubato migliaia di euro di cosmesi da alcuni negozi della Capitale.

Due donne – di 18 e 28 anni – residenti in uno degli insediamenti di Roma, in via Salaria, hanno rubato dagli espositori numerosi prodotti di cosmetica. Una volta entrate in possesso della merce, l’hanno nascosta sotto ai vestiti ma i loro movimenti hanno insospettito la vigilanza del negozio. Immediata la richiesta di intervento ai carabinieri che, una volta giunti sul posto hanno scoperto la merce per un valore di 4.500 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

Il giorno successivo, altre due donne – una ventunenne e una minore di 17 anni – si sono recate nello stesso negozio e hanno messo a segno un altro furto. Entrambe provenienti dallo stesso insediamento, hanno sottratto cosmesi per un valore di circa 3.400 euro. Anche per loro sono scattate le manette.

Tra via del Corso e via del Tritone, quattro cittadini stranieri e uno italiano sono stati sorpresi a rubare nelle attività commerciali sfruttando momenti di maggior affluenza dei clienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma Centro, tutti gli arresti sono stati convalidati ad esito del rito direttissimo svolti presso le aule del Tribunale in piazzale Clodio.