Caccia alla banda che ruba moto a Roma, almeno dieci colpi in un mese

Almeno dieci colpi in un mese, tra marzo e aprile, ma potrebbero essere molti di più. A Roma c'è una banda che ruba moto di grossa cilindrata. Mezzi che, come raccontano le vittime, sono difficili da accendere e rubare come i classici scooter e che, probabilmente, per spostarle hanno bisogno di essere caricate, forse utilizzando un furgone.

Dalla Gianicolense a Ostia, passando per Aurelia, Trastevere, Salario e quartiere Africano. Tante le segnalazioni che hanno (quasi) tutte un minimo comune denominatore, un sospetto furgone che i ladri utilizzerebbero per caricare i mezzi rubati. Luca, una delle vittime, ha raccontato la sua odissea a RomaToday: "La mia moto Honda fiammante l'hanno rubata nella giornata del 29 aprile tra le 17 e le 18, in via Vitellia a due passi da Villa Pamphilij. Ho denunciato tutto ai carabinieri".

Luca ha anche raccontato di aver scritto un post sul gruppo Facebook 'Auto moto rubate ritrova la tua auto o la tua moto', che ormai è diventato un punto di riferimento per chi ha subito un furto. "Lì ho trovato anche un altro ragazzo scrive di aver subito il furto della sua moto Bmw si trovava a 10 minuti di distanza da me nella stessa fascia oraria. In questo gruppo Facebook c'è almeno un post ogni ora di un furto di auto o moto. È possibile che questi criminali girano senza nessuna paura e in piena libertà di fare questo tipo di attività ogni giorno? Basterebbe poco, lasciare una moto lì e seguire dove viene condotta se in qualche deposito o garage. Non è possibile lavorare ogni giorno, fare sacrifici per poi arricchire gente che gira liberamente con i furgoni per Roma e si appropria di beni altrui per poi probabilmente rivendere all’estero la moto intera o smontandola e rivendendo solo i pezzi di ricambio", lo sfogo.

Già, perché secondo molti, la tesi sarebbe quella che i ladri agiscano caricando i mezzi rubati su appositi furgoni per non destare troppo nell'occhio. E le segnalazioni sono tante. Il 30 aprile un altro furto di una moto Bmw in zona Aurelia tra le 15 e le 17, davanti all'ospedale. Il sei marzo è stata rubata una moto Suzuki 500, in via San Tommaso D'Aquino Roma. Un mezzo con una riga azzurra sulla circonferenza del cerchione, ha scritto la vittima nel suo appello sui social.

E ancora una moto da cross rubata nella zona del quartiere Africano il 25 marzo, una Guzzi V7III Milano del 2016 portata via il 14 marzo alle 18:00 a Trastevere, una Bmw rubata in viale Liegi il 20 marzo, una moto Guzzi a Ostia rubata il 3 aprile e una Ducati Hypermotard 939 rubata lo scorso 18 aprile in via Deruta, al Tuscolano. Segnalazioni fatte sui social con la speranza di ritrovare la propria due ruote fiammante e che seguono quelle fatte alle forze dell'ordine, alla caccia della banda dei ladri.