Furti in appartamento e "cannibali" d'auto, Monteverde nel mirino dei ladri. I residenti si allertano via social

Monteverde è nel mirino dei ladri, che siano i cosiddetti 'topi' d'appartamento o i 'cannibali' d'auto. Da inizio mese, in media, si registra almeno un furto al giorno e le zone colpite sono differenti. Da via Giacinto Carini, a via Ascanio Rivaldi, passando per via dei Colli Portuensi, via Severo Carmignano, via di Monteverde, via Virginia Agnelli e la zona della Gianicolense.

Una mappa che include, oltre il cuore di Monteverde, anche le aree dei Colli e di Bravetta e, secondo le forze dell'ordine, si estende anche per il resto del XII Municipio, tra il Trullo e Portuense. Sono almeno 35 le segnalazioni di furti, che siano di appartamento o d'auto, avvenuti dal 5 dicembre a questa parte. I residenti, stanchi, per aiutarsi hanno deciso di utilizzare i social come cassa di risonanza. Una sorta di sistema d'allarme 2.0, per avvertire il vicino di casa.

"State attenti, perché in questi giorni stanno rubando in zona Monteverde. A me hanno svaligiato casa", ha scritto Raffaele su uno dei gruppi di quartiere: "Ho parlato con i carabinieri, mi hanno detto che hanno ricevuto decine e decine di denunce in zona". Molti, però, forse scoraggiati, scelgono di non affidarsi a chi controllo il quartiere.

"Si perde una giornata a fare denuncia e non si risolve nulla. Si accorgono del problema solo quando ci scappa il morto", il pensiero di Gianmaria con il post che diventa un forum per scambiarsi le idee tra residenti. C'è chi invoca più telecamere, chi - pure senza dirlo esplicitamente - spera che qualche volenteroso organizzi delle ronde nella zona.

Ma che i ladri siano seriali e impuniti, lo testimoniano molti. "Mi sono entrati in casa giovedì scorso. Hanno aperto la porta blindata senza segni di scasso e portato via soldi e oro", denuncia Gemma. E ancora, Maria: "In casa mia sono venuti passando da una finestra mentre eravamo in soggiorno a vedere la televisione. Sono dei veri acrobati".

Depredati non son solo gli appartamenti, ma anche le auto. Soprattutto le Smart, vera manna per i malviventi. Dalle marmitte, ai volanti, fino ai tubi di scappamento. Questo perché, il mercato online dei pezzi smontati dalle biposto Mercedes, è sempre pieno di annunci. Non è difficile trovare pezzi tra i 100 e i 150 euro e così chi ruba, sa già come piazzare la refurtiva.

"Il 31 dicembre scorso mi hanno rubato il volante della Smart in via Tizzani", racconta Cristina. In via del Casaletto sono state 'cannibalizzate' sue Smart parcheggiate vicine, in sei minuti. "Era tardo pomeriggio", spiega Cesare, anche lui vittima dei ladri. Gli allarmi dei residenti continuano, i furti anche.