La "tecnica dell'anguilla" del ladro di Montesacro per saccheggiare i negozi

Cappellino in testa, torcia in mano e volto ben visibile. Ha alzato la serranda di un negozio di pochi centimetri, circa trenta. Poi l'ha fermata con un bastone e, sgusciando come una anguilla, è entrato nell'esercizio commerciale per rubare quanto poteva. In questo caso, un notebook trascinato via con ancora il filo attaccato.

È il video che RomaToday ha potuto visionare e racconta la tecnica "dell'anguilla", usata da un ladro che lo scorso primo giugno ha rubato in un negozio di viale Carnaro, a Montesacro. "Abbiamo ripreso tutta la scena con le nostre telecamere di sorveglianza e consegnato tutto ai carabinieri, a cui abbiamo fatto denuncia", racconta il titolare dell'esercizio commerciale che poi aggiunge: "È il terzo furto che ho subito in un anno. Nel quartiere c'è tanta insicurezza per i continui furti. Nell'ultimo periodo sono state derubate anche una farmacia, un chiosco e una edicola. Da quello che mi hanno detto i titolari di quei posti, tutti con la stessa tecnica. Il ladro alza la serranda e poi entra, sgusciando all'interno".

Dal video si nota come il bandito, che avrebbe agito da solo, è poi fuggito in auto. "È una Alfa Mito", aggiunge l'esercente di viale Carnaro. Le indagini sono in corso. I residenti chiedono più sicurezza nel quartiere.