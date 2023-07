Minorenni sfondano vetro di una minicar e rubano zainetto. Indosso droga e armi

Droga e armi in tasca hanno sfondato il vetro di una minicar in sosta a Trastevere per svaligiarla. Furto costato caro a due ragazzi minorenni romani, poi identificati e denunciati dai carabinieri.

La scorsa mattina, i militari della stazione Roma Trastevere hanno fermato i giovani - di 14 e 15 anni - in via Dandolo dove avevano asportato da una minicar elettrica parcheggiata lungo la via, uno zainetto contenente vari documenti ed il libretto di circolazione del veicolo. Ad esito delle perquisizioni personali, il 15enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e il 14enne in possesso di 3 grammi della stessa droga, di un coltello a serramanico e della somma contante di 82 euro, occultata all’interno di una scarpa.

La successiva perquisizione a casa del più giovane ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 15 involucri contenenti hashish, del peso complessivo di 25 grammi e 2 involucri contenenti marijuana, del peso complessivo di 12 grammi una pistola a salve completa di 36 colpi, varie armi da taglio e strumenti contundenti atti ad offendere.

Denunciati, sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.