Ruba iPhone a ragazza in metro, passeggero e carabiniere libero dal servizio bloccano il ladro

Ha atteso l’arrivo del treno nella stazione e all’apertura delle porte, rapidamente ha strappato dalle mani di una ragazza, successivamente identificata in una 25enne italiana, un iPhone per poi darsi alla fuga. Peccato per il ladro che sul vagone - oltre a un passeggero che non ha voltato il capo dall'altra parte - ci fosse anche un carabiniere della stazione Roma Quadraro libero dal servizio che ha poi bloccato con il cittadino il predone, un 23enne egiziano. I fatti nella mattinata di giovedì alla stazione metro Furio Camillo della linea A. Recuperata la refurtiva all'interno del convoglio, l'iPhone è stato riconsegnato alla ragazza.

Sempre in mattinata, sempre lungo la linea A della metropolitana, questa volta alla fermata Termini, i carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 20enne cileno che poco prima aveva derubato, sfilandogli il portafogli da una tasca della giacca, un turista 48enne italiano ed era stato trattenuto dalla stessa vittima fino all’arrivo dei militari.

A bordo di un convoglio della metro, all’altezza della fermata Repubblica, i militari della stazione Roma Nomentana hanno bloccato un 51enne romeno sorpreso a derubare un turista cinese, impossessandosi dello smartphone che custodiva nello zaino che la vittima portava in spalla.

Nel pomeriggio, invece, in piazza Vercelli, nei pressi dell’uscita della fermata metro Re di Roma, gli uomini dell'arma del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Marocco, senza fissa dimora, sorpreso a strappare lo smartphone dalle mani di una giovane, intenta in una telefonata.

Tutte le vittime hanno presentato regolare denuncia-querela. Nel corso dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio, il tribunale di Roma ha convalidato tutti gli arresti.