Le batterie di "latinos" che derubano i turisti sui mezzi pubblici

Continuano i furti a raffica nella metropolitana di Roma, soprattutto in determinate fermate della linea A, ma anche tra le vie del centro storico di Roma. E che quella, la linea A, tratta sia la "preferita" dai manolesta non è una novità. A colpire, come già raccontato da diversi utenti, sono le batterie di sudamericani.

Cubani soprattutto come confermano, i recenti arresti con i carabinieri che hanno fermato sei "latinos". Il primo alla fermata Barberini della linea A. Lì i militari della stazione Macao hanno bloccato un cittadino cubano di 56 anni, sorpreso subito dopo aver asportato il portafogli a una turista italiana.

Un cubano di 30 anni è stato invece bloccato all'altezza della fermata Repubblica subito dopo aver rubatp il portafogli dalla borsa di una donna. I militari sono riusciti a bloccarlo ma non sono riusciti a trovare la refurtiva: lo straniero era riuscito a disfarsene consegnandolo a una complice che si è dileguata tra la folla.

In manette anche altri due cubani di 25 e 27 anni, sorpresi sempre sulla metro A sulla tratta Termini-Barberini, mentre tentavano derubare il portafogli a un cittadino cinese di 21 anni. Non è andata meglio a una coppia di cubani, lei 63enne e lui 54enne, bloccati da un carabiniere libero dal servizio che li ha notati, in un ristorante di via della Maddalena, mentre rubavano lo zaino a una turista italiana, dopo averla distratta, che si trovava seduta ai tavolini. I due sono stati bloccati e trattenuti dal militare in attesa dell’arrivo della pattuglia.