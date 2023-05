Ladri in casa mentre i proprietari dormono, quattro furti nel weekend

Sembrerebbe esserci la stessa mano 'criminale' dietro a una serie di furti in appartamento che stanno turbando il sonno degli abitanti del quartiere. Siamo a Massimina, quadrante sud occidentale della Capitale. Almeno quattro le abitazioni visitate nel cuore della notte da una banda di ladri d'appartamento. A preoccupare i residenti il fatto che i furti siano stati messi a segno mentre i proprietari dormivano nel loro letto.

Ladri in via Massimilla

Via Massimilla, via Paolo Bellezza e via Felice Casorati (due volte). Queste le strade finite nel mirino della banda dei 'topi d'appartamento'. Quattro case svaligiate nel corso delle ultime 48 ore. Ad aprire le danze un'abitazione di via Massimilla. Il furto nella notte fra il 6 e il 7 maggio mentre i proprietari dormivano nelle stanze da letto. Al mattino l'amara sorpresa: finestra forzata e oro e denaro spariti. Increduli i proprietari hanno quindi richiesto l'intervento al 112. Sul posto sono arrivati poi gli agenti del commissariato Aurelio di polizia che hanno raccolto la denuncia cominciando le indagini per risalire agli autori del furto.

Il furto è stato commentato dalla stessa vittima che lanciando l'allarme sui gruppi social del quartiere ha scritto: "Buongiorno (si fa per dire) volevo avvertire tutti i vicini di stare attenti. Questa notte, sono entrati in casa nostra dei ladri, con noi dentro casa che dormivamo. Hanno smontato la serratura della porta, sono entrati in casa, hanno preso le carte di credito dai portafogli nostri, le chiavi di casa e della macchina del mio compagno, sono entrati in camera da letto nostra (con noi che dormivamo sul letto) l’hanno attraversata, aperto un cassetto del comò, preso una lattina dove dentro mio marito aveva degli spicci (non c’era nulla dentro stavolta) hanno preso i pochi gioiellini che ho dal mio comodino a 30 cm dalla mia faccia che dormiva proprio lì, hanno preso altre cose dal salone, hanno portato borse e borsette in giardino per aprirle e rovistarle tranquillamente, lasciando tutto lì buttato ed infine si sono portati via la macchina di mio marito parcheggiata davanti casa. Tutto questo tra l’1 e le 4 di notte, in via della Massimilla a pochi cm dalla posta, con noi dentro che dormivamo. Adesso stiamo aspettando i carabinieri. Sono ancora sotto shock".

Ladri in via Paolo Bellezza

Via Massimilla ma anche via Paolo Bellezza, a soli 400 metri di distanza dall'altro appartamento visitato. Anche qui, come nel primo caso, è stata la stessa vittima a denunciare il furto subito: "Stanotte in via Paolo Bellezza sono entrati in casa mia i ladri. Hanno aperto le grate, hanno fatto un buco nella porta. Non abbiamo sentito niente. Mi hanno rubato i soldi dal portafoglio e hanno lasciato la borsa sul balcone, abbiamo bisogno dell'autorità che sorvegliano la zona".

Due furti nello stesso palazzo

Sono invece meno di 1000 i metri che separano via Bellezza da via Felice Casorati, dove poco dopo sono state ben due gli appartamenti svaligiati dalla banda. A raccontare l'accaduto al nostro giornale una delle vittime, Mihaela Gabriela Schiopu: "È accaduto fra l'1:00 e le 3:00 di questa notte - racconta la donna dopo essersi recata alla posta a bloccare una delle carte trafugate dalla sua abitazione -. Sono entrati prima in casa del vicino. Terminato il lavoro hanno scavalcato il balcone e hanno forzato la porta finestra della nostra abitazione".

Ladri in casa mentre dormivamo

Ancora sotto choc la donna, originaria della Romania e residente a Roma da quasi 30 anni, spiega ancora: "Sono entrati nella camera da letto dove io e mio marito stavamo dormendo. Hanno aperto i cassetti, rubato il portafoglio e le mie borse". Poi, non contenti: "Hanno preso anche le chiavi della mia auto". Una volta arraffato il bottino "sono usciti in giardino e hanno frugato nelle borse che abbiamo trovato aperte e abbandonate sul vialetto". Poi "hanno aperto la mia Ford Focus celeste, hanno aperto il cancello e sono scappati con la refurtiva e la mia macchina. La targa dell'auto è DP839ZD chi la vede e pregato gentilmente di avvisarmi o contattare il 112".

Al risveglio alle prime luci del giorno "mio marito si è reso conto che era entrato qualcuno in casa". Una volta sceso "ha trovato il nostro vicino che gli ha raccontato di aver subito lo stesso furto stanotte". "Ci siamo trasferiti in questa zona da poco di un mese - conclude Mihaela Gabriela Schiopu - e subito abbiamo ricevuto questo brutto benvenuto. Nelle ultime settimane sono stati diversi i furti in appartamento messi a segno nel quartiere. Non possiamo stare tranquilli nemmeno dentro casa".