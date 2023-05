Allarme criminalità a Roma ovest: dopo i furti in casa, ladri alla farmacia

Un quadrante alle prese con la criminalità. Ancora ladri a Roma ovest. Dopo i furti messi a segno dalla banda del sonnifero, riuscita a svaligiare cinque appartamenti fra Massimina e Ponte Galeria mentre i proprietari dormivano nei propri letti, i predoni si sono manifestati nuovamente nella notte. Volto travisato e attrezzi da scasso hanno provato a entrare nella Farmacia Buccella.

Ladri alla farmacia di Massimina

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte fra il 12 e il 13 maggio quando l'istituto di vigilanza ha segnalato alla sala operativa della questura di un tentato furto alla farmacia di via Aurelia 1297. Sul posto le volanti e gli agenti del commissariato Aurelio hanno constatato la presenza di due ladri che, dopo aver scavalcato la recinzione dalla strada, hanno desistito dai loro intenti criminali allo scattare dell'allarme. Poi la fuga, a bordo di un suv, un Bmw.

Furti alla Massimina

Seppur non consumato, i ladri che imperversano nel quadrante ovest della Capitale sembrano però inarrestabili. Non solo topi d'appartamento, ma anche furti di auto e delle componenti delle vetture, con diverse macchine trovate cannibalizzate o poggiate in terra senza gli pneumatici. Da qui il tam tam, con i residenti che hanno postato e reso pubbliche le foto di alcune auto e persone sospette viste aggirarsi fra le strade di Massimina. Mancata percezione di sicurezza che è arrivata anche sulle scrivanie delle forze dell'ordine che hanno aumentato i controlli della zona per dare un freno ai crescenti episodi criminali.

Attenzione in giro

Proprio sul gruppo di quartiere è stata la stessa Farmacia Buccella a rendere noto il tentato furto, postando una foto che riporta l'orario delle 23:09 del 12 maggio, accompagnato dal messaggio: "Poco fa hanno provato ad entrare in Farmacia. Attenzione in giro! E’ una BMW targata CR 320 BT (magari rubata a sua volta chi sa?)".