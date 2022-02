Sorprende il ladro nel palazzo, poi lo blocca e lo consegna alla polizia

E' stato svegliato dai rumori provenienti dall'interno della palazzina nel cuore della notte. Senza pensarci un attimo è uscito dal suo appartamento in pigiama ed ha sorpreso un ladro in flagranza di reato. Riuscito a bloccarlo non senza difficoltà ha poi atteso l'arrivo della polizia e lo ha consegnato nelle mani dei poliziotti. Il tentato furto in un immobile nella zona della Marranella dove gli agenti hanno poi portato via un cittadino straniero.

I fatti sono accaduti nel cuore della notte, intorno alle 4:30 del 19 febbraio, in un condominio di via Capua. Richiesto l'intervento al 112 da parte dello stesso condomino sceso nell'androne una volta sentiti dei forti rumori, una volta sul posto gli agenti dei commissariato Torpignattara e Porta Maggiore hanno trovato il richiedente mentre, con fatica, provava a trattenere un uomo vestito di scuro che nel frattempo continuava a dimenarsi nel tentativo di sfuggire alla presa e darsi alla fuga.

Subito immobilizzato dai poliziotti, gli agenti hanno quindi accertato l'avvenuto furto. Nel mirino del predone, all'opera insieme ad un complice riuscito a dileguarsi con la refurtiva, due armadietti ricolmi di utensili che si trovavano al piano seminterrato della palazzina. Con catene e lucchetti forzati, dagli stessi sono risultati essere rubati una cassetta di utensili da lavoro e ricambi moto ed una seconda cassetta da lavoro contenente chiavi a bussola e chiavi inglesi (anch'essa sparita).

Accompagnato negli uffici del commissariato Torpignattara di polizia il ladro è stato identificato in un cittadino nato in Marocco di 38 anni. Con precedenti specifici è stato sottoposto a fermo e messo a disposizione dell'autorità giudiziari per il rito direttissimo. Per lui l'accusa è furto aggravato in concorso.

Proseguono le indagini della polizia per dare un nome ed un volto al complice, al momento non ancora identificato.