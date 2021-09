Tentano di rubare la marmitta dell’auto, sorpresi dagli agenti

I fatti in via della Pineta Sacchetti

Continua il furto delle marmitte alle auto in sosta nei quartieri di Roma. Nella giornata di sabato, gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno sorpreso due uomini intenti ad armeggiare sotto un’auto parcheggiata lungo via della Pineta Sacchetti. Le loro intenzioni sono parse subito chiare ai poliziotti che li hanno fermati per un controllo: rubare il catalizzatore.

Il furto della marmitta, negli ultimi tempi, è molto diffuso in città. Già perché contiene metalli nobili – platino, palladio, rodio - che venduti al mercato nero fruttano un discreto guadagno. Lo scorso mese di aprile, a Bravetta, sono stati rubati 12 catalizzatori in dieci giorni: il furto della marmitta è diventato il nuovo spauracchio degli automobilisti romani che parcheggiando l’auto sotto casa o nei pressi del luogo di lavoro, la ritrovano sprovvista di ingranaggio importante.

Anche a Casal Bruciato, a inizio anno, i residenti hanno denunciato la stessa tipologia di furto chiedendo un controllo maggiore da parte delle forze dell’ordine. In molti casi, le vittime dei furti si rendono conto di non avere più la marmitta perché sorpresi dal rumore roboante del motore.

I due uomini, di origine romena, entrambi di 33 anni, sorpresi in via della Pineta Sacchetti ad armeggiare sotto l’auto in sosta, sono stati bloccati. A bordo della loro vettura gli agenti hanno trovato un altro catalizzatore.