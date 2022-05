Smart ancora nel mirino: marmittari fermati con due catalizzatori appena rubati

Ancora Smart nel mirino ed ancora marmittari all'opera nella Capitale. Dopo i ladri fermati con due marmitte appena rubate nella zona di Tor Cervara ed una prima banda fermata con le mani sporche di grasso e gli attrezzi ad hoc per smontare i catalizzatori dalle auto in via Homs al Quartiere Africano, ancora tre ladri sono stati sorpresi con la refurtiva, questa volta nella zona di Talenti.

A finire in manette tre ragazzi bosniaci di 35, 23 e 19 anni, all'1:30 di notte nel quartiere residenziale del III municipio Montesacro. A sorprenderli subito dopo aver rubato il catalizzatore di una citycar all'altezza dell'incrocio fra via Gaspara Stampa e via Ada Negri gli agenti della sezione volanti e quelli del III distretto Fidene Serpentera.

I poliziotti sono ora al lavoro per accertare la provenienza di un’altra marmitta rinvenuta nella stessa auto dei 3 indagati. Il giudice del tribunale di Roma, successivamente alla convalida della misura pre-cautelare, ha disposto per i 3 l’obbligo di presentazione alla pg.