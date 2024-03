Furto di marmitte nel parcheggio dell'ospedale

Catalizzatori a ruba nel parcheggio dell'ospedale. Un ladro è stato sorpreso con le mani ancora sporche di grasso mentre stava smontanto la "marmitta" di una Smart lasciata in sosta al Sandro Pertini, a Pietralata. Romano, 36 anni, è stato fermato dalla polizia.

Il ladro è entrato all'opera in pieno giorno. Chiavi inglesi e cacciavite ha smontato il catalizzatore di una citycar lasciata in sosta fuori dal nosocomio di via dei Monti Tiburtini. Sopreso in flagranza di reato dagli agenti dei commissariato Sant'Ippolito è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.