Arrestati i "marmittari" del Flaminio

“Marmittari” ancora in azione a Roma, questa volta in zona Flaminio, dove il furto di un catalizzatore è stato bloccato dal passaggio provvidenziale di una pattuglia dei carabinieri.

I militari del nucleo radiomobile hanno notato due persone armeggiare intorno a un’auto, nel cuore della notte tra sabato e domenica, mentre passavano in piazza Maresciallo Giardino. Si sono quindi avvicinati e hanno bloccato i due uomini, 41 e 42 anni.

I due avevano già rubato un catalizzatore, ritrovato dai carabinieri: arrestati per furto aggravato in concorso, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo, al termine del quale gli arresti sono stati convalidati.