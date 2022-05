Il business delle marmitte: ladri fermati con i catalizzatori appena rubati

Arresti e denunce non fermano le bande di marmittari che continuano ad andare a caccia di auto a cui smontare i preziosi catalizzatori dai quali estrarre i metalli preziosi quali platino, palladio e rodio. Un fenomeno che non accenna a diminuire nella Capitale nonostante diversi predoni meccanici siano stati colti con le mani ancora sporche di grasse al Quarticciolo, Monteverde, Parco de' Medici, Tor Cervara e Talenti, solo per citare gli ultimi episodi. Questa volta nel mirino di una coppia di predoni sono finite le marmitte delle auto in sosta a Roma Nord.

In particolare sono stati i carabineiri della stazione Roma La Storta ad arrestare con l'accusa di furto aggravato in concorso due uomini, un 32enne romeno 31enne ucraino, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Sottoposti ad un controllo alla circolazione stradale sulla via Cassia, in zona Tomba di Nerone, a bordo di un'auto, all’interno della stessa i carabinieri hanno notato alcune componenti meccaniche di vetture.

In seguito alla perquisizione veicolare, gli uomini dell'arma hanno rinvenuto alcuni catalizzatori e alcune marmitte rubate poco prima, oltre ad innumerevoli arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto. La refurtiva è stata tutta quanta recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari.

I due sono stati fermati con l'acusa di furto aggravato in concorso. Accompagnati presso le aule del tribunale di Roma e, ad esito del rito direttissimo, i loro arresti sono stati convalidati.