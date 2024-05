Quartiere sotto scacco dei ladri: predoni fermati con la refurtiva, fra loro due 14enni

Una serie di furti. Case visitate e svaligiate. Siamo a Marco Simone di Guidonia, quartiere periferico del comune della provincia nord est della Capitale dove già in passato i residenti avevano lanciato l'allarme, paventando l'ipotesi di ronde notturne. Attenzionato dalle forze dell'ordine, i predoni sono tornati alla carica nelle ultime settimane mettendo a segno, e tentando altri furti. Fatale per una banda un'ultima casa visitata in via Vallinfreda. Fermati a bordo di un'auto nella vicina Collefiorito, i carabinieri li hanno trovati in possesso della refurtiva fatta sparire poche ore prima. Tre giovani predoni, fra i quali due 14enni.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Tivoli a controllare d'iniziativa i tre. Fermati in via dell'Edera, nel comune della Città dell'Aria, a bordo di un’auto risultata a noleggio, in atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione ha permesso ai militari, di rinvenire orologi e denaro contante che i tre non hanno saputo fornire spiegazioni circa la provenienza.

Trovati con la refurtiva

A seguito di accertamenti, eseguiti nell’immediatezza, gli uomini dell'Arma hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i tre indagati si erano impossessati di quanto rinvenuto all’interno dell’auto, asportato all’interno di un’abitazione di via Vallinfreda. Recuperata e restituita ai proprietari l’intera refurtiva e raccolta la denuncia querela, i carabinieri hanno arrestato i tre - due 14enni e un 44enne di origini bosniache - e li hanno condotti in caserma.

Furti a Marco Simone

Residenti di Marco Simone che proprio nelle ultime settimane avevano lanciato l'allarme raccontando una serie di furti commessi nel quartiere e resi pubblici sulla pagina facebook Marcosimoneonline. La notte fra il 27 e il 28 maggio quando i ladri sono entrati in una villetta di via Subiaco mentre i proprietari dormivano all'interno. I malviventi hanno rotto il nottolino della grata esterna e hanno bruciato la serratura della portafinestre. In casa hanno rovistato da per tutto, spargendo in giardino gli averi delle vittime. Non contenti dei danni hanno portato via la Bmw dei proprietari usando le chiavi trovate nella villetta.

Messi in fuga dai vicini di casa

Via Subiaco ma non solo, sempre sulla pagina social del quartiere, i residenti hanno raccontato altri due episodi di furti e tentati furti. Il 24 maggio, alle 22:01 "Sono entrati due ladri nella mia villetta in via Capranica. I nostri vicini sono arrivati verso le 22.35 sorprendendoli sul tetto. Uno è scappato con uno zaino pieno verso il Golf Club e l' altro l'hanno preso ma vedendosi catturato ha iniziato a lanciare gli oggetti che aveva rubato ed è riuscito a scappare anche lui verso i campi da golf. I miei vicini ipotizzano che fossero sudamericani".

Investito dai ladri

Via Capranica ma anche via Ciciliano, sempre a Marco Simone. Come si legge ancora sulla pagina social: "Oggi (18 maggio ndr) intorno alle 12:50 un uomo sui 30 anni stava scavalcando in una abitazione a via Ciciliano quando ho capito che era un malintenzionato e ho urlato. Mio figlio gli è corso dietro per fermarlo, ma il tizio è salito su una Panda grigia che lo aspettava nella strada di fronte e scappando hanno investito mio figlio. Sono intervenuti i carabinieri, è stata fatta regolare denuncia con tanto di numero di targa". Il ragazzo è stato poi medicato in pronto soccorso e dimesso con dieci giorni di prognosi.

Le indagini

Furti in serie che hanno alzato il livello di controlli da parte delle forze dell'ordine nel quartiere. Arrestati i tre ladri nella vicina Collefiorito di Guidonia, gli investigatori stanno terminando gli accertamenti per comprendere se possano essere gli autori degli altri furti messi a segno in questo mese di maggio a Marco Simone.