Il ladro seriale che danneggia e saccheggia le macchinette del policlinico Umberto I

Danneggiava e saccheggiava le macchinette del policlinico Umberto I. Atti vandalici e furti seriali che non sono sfuggiti alla direzione sanitari dell'ospedale che, dopo averli documentati, ha presentato una denuncia ai carabinieri per le ripetute manomissioni riscontrate.

Così proprio nel corso di una attività mitara i carabinieri della stazione Macao, mimetizzati nei corridoi, hanno sorpreso, di notte, un 32enne aggirarsi con fare sospetto e senza alcun motivo all'interno dell'ospedale. Poco dopo, lo hanno bloccato in flagranza con la somma di 160 euro circa in monete, prelevate dai distributori automatici del CUP del Policlinico a cui era stato forzato il frontalino per accedere alla gettoniera. L'indagato è stato condotto presso le aule di piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato e in attesa del processo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma.