Tre furti in due giorni al Pigneto: ladro ripreso dalle immagini video del locale preso di mira

Non un allarme ma un dato di fatto. Proseguono gli episodi di criminalità nella zona del Pigneto, alle prese da inizio anno con scippi, bici rubate e furti negli appartamenti. Una serie di rapine che hanno allarmato parte degli abitanti del quartiere di Roma est preoccupati dall'escalation fatti criminosi nella zona dei Villini e nell'area dei locali della movida.

A denunciare pubblicamente un furto ed un tentativo di furto il titolare di un locale che si trova a piazzale Prenestino. "Utilizzo questo spazio per raccontare cosa è successo al mio locale, principalmente per allertare i titolari di altre attività e i residenti di zona a tenere gli occhi aperti, per la sicurezza di tutti. Negli ultimi 2 giorni al locale abbiamo avuto due intrusioni. Nella prima, alle 5:30 di mattina di ieri (9 febbraio ndr), è stato rubato un televisore che era nella parte coperta del nostro giardino, nella seconda invece ,stanotte a mezzanotte e mezza, hanno provato ad entrare cercando di sfondare con un mattone una porta finestra sempre in giardino, non riuscendoci".

Un furto messo a segno a cui ne ha fatto seguito un altro, tentato questa volta, 24 ore dopo la prima sgradita visita notturna: "E sempre stanotte (10 febbraio ndr) all’inquilino del primo piano. Ho i filmati delle telecamere e li devo portare al commissariato".

Pigneto che era salito alla ribalta delle cronache cittadine dopo una serie di scippi messi a segno da quello che, secondo i testimoni, sembrerebbe essere un unico ladro "in bici, con una giacca grigia ed il volto coperto da mascherina e scaldacollo". Via del Pigneto, via Posidonio, via Fra Mauro, piazza dei Condottieri, via Danti, queste alcune delle strade dove a partire dallo scorso mese di gennaio sono stati segnalati furti e scippi che hanno poi portato gli abitanti del quartiere a sottoscrivere una petizione online "Pigneto in sicurezza".

Allarme criminalità che ha diviso gli abitanti del Pigneto, creando una sorta di spaccatura verbale fra garantisti e giustizialisti. Da allora altri scippi sono stati messi a segno con modalità simile in via Brancaleone e sulla via Prenestina, dove una donna è stata scippata della borsa alle 7:00 del mattino. A raccontare altri due scippi un'altra residente del Pigneto per mettere in guardia altre potenziali vittime: "Ragazze donne state molto attente prendono di mira noi anche se siamo con bambini.. quattro occhi e non tenete niente in mano ma se lo rivedo lo riconosco é straniero altro carnagione chiara e capelli ricciscusate ma 2 volte in meno di 15 giorno non si può la polizia non c è mai".

Furti delle bici parcheggiate nei cortili condominiali e nelle rastrelliere e soprattuto furti con "strappo" a danno soprattutto di donne. Dall'area pedonale alla zona dei Villini, sino ad arrivare ai vicini quartieri di Vigne Alessandrine, Prenestino, Marranella e Torpignattara sono decine gli episodi di criminalità che i residenti continuano a denunciare alle forze dell'ordine ed a raccontare sulle pagine facebook di quartiere e nelle chat degli abitanti.

Stesso scenario nell'area compresa fra Centocelle, Tor de' Schiavi e Torpignattara, ma in questo caso il rapinatore seriale è stato però arrestato dai carabinieri. Uno scippatore che metteva nel mirino aggredendole, donne, anziani e giovani. Trentadue anni, marocchino, il malvivente è stato scovato dai militari della stazione Roma Tor Tre Teste in quanto ritenuto responsabile di almeno quattro rapine fra i mesi di luglio e dicembre messe a segno in viale di Tor de' Schiavi, via Casilina, via delle Azalee e via dell'Acqua Bullicante. Pochi giorni fa altri tre furti, due messi a segno ed uno tentato, che continuano a preoccupare gli abitanti di Roma Sud.