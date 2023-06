I tubi per aprire le porte, i walkie talkie per comunicare: così i ladri assaltavano le ville

Tubi cilindrici per aprire i portoncini blindati e dei walkie talkier per comunicare tra loro. A bordo di un'auto rubata si stavano preparando a svaligiare un appartamento. A intralciare i loro piani un poliziotto libero dal servizio che ha poi permesso ai colleghi di fermarli prima di entrare all'opera.

In particolare il poliziotto, mentre era a bordo della sua auto nella zona residenziale dell’Infernetto, ha visto una vettura con a bordo 3 uomini aggirarsi con fare sospetto tra le villette. Chiamato subito il suo ufficio di appartenenza, gli investigatori del X distretto Lido lo hanno raggiunto e controllata la targa dell’auto hanno scoperto che era provento di furto.

Fermata per effettuare ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno trovato sotto il sedile anteriore lato passeggero 2 cacciaviti lunghi 30 centimetri e, nascosti dentro uno zaino appoggiato sul sedile posteriore 2 tubi cilindrici in ferro, 3 paia di guanti da lavoro in poliestere, 1 berretto di lana ed 1 ricetrasmittente. Identificati in tre cittadini sudamericani, di 51, 34 e 29 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, in quanto gravemente indiziati di ricettazione e possesso di arnesi atti allo sasso.



La procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’operato della polizia giudiziaria.