Ladri a Bufalotta: rubate le gomme di una Smart in sosta

Via Carlo Bernari (foto google)

Hanno puntato una Smart e l’hanno lasciata sull'asfalto senza gli pneumatici. I ladri sono entrati all’opera stanotte nella zona della Bufalotta per poi riuscire a darsi alla fuga.

La richiesta d’intervento al 112 intorno alle 2:00 della notte del 24 marzo da via Carlo Bernari dove era stata segnalata la presenza di due persone sospette in strada nonostante il coprifuoco. Nella strada del III Municipio Montesacro sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Talenti che nulla hanno potuto se non accertare l’avvenuto furto dei quattro pneumatici di una Smart Brabus.

Sempre stanotte, sono invece stati i carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna a denunciare due persone trovate in piazza Salerno durante le ore del coprifuoco.

Entrambe con precedenti, sottoposte a controllo nelle tasche di un uomo romano di 55 anni è stato trovato un lungo coltello. Insieme a lui un cittadino del Marocco di 41 anni, che sottoposto ad accertamenti è risultato essere gravato da un divieto di dimora nel Comune di Roma.

I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arma e per l’inottemperanza al divieto di dimora nella Capitale.