Tre spaccate in tre ore: sega circolare e auto-ariete per sfondare le vetrine

Una sega circolare e auto e carro attrezzi usati come ariete. In questo modo l'imprendibile banda della spaccata ha tentato - per due volte - e messo a segno un furto in poco più di tre ore. Albano Laziale, Garbatella e Prati le aree visitate dai ladri che non sempre sono riusciti nel loro intento, scappando due volte a mani vuote e una volta con il bottino.

A rincorrere la banda la polizia, con le volanti e le autoradio di tre diversi commissariati. Ad aprire le danze una gioielleria ai Castelli Romani. Sono infatti le 3:00 della notte di martedì quando alla centrale operativa del 112 arriva la richiesta d'intervento per un furto in una gioielleria della via del Mare. Armati di sega circolare due uomini hanno infatti tagliato due lastre di cemento sul marciapiede al fine di aprire un passaggio a un carro attrezzi. Poi, in un copione già assodato, hanno usato il furgone come ariete lanciandolo a tutta velocità contro la vetrata blindata del negozio preso di mira. Scattato l'allarme i ladri - due a lavoro con la sega circolare, uno sul carro attrezzi e il quarto a bordo di un'auto - non sono riusciti nel loro intento allontanandosi a tutta velocità a bordo di una vettura sportiva. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha accertato il tentato furto.

Da Albano a Garbatella

Nemmeno un'ora e al numero unico per le emergenze arriva una seconda richiesta d'intervento per un furto in atto, questa volta a Roma, nella zona della Garbatella. Sono le 3:50 sempre della notte del 18 luglio quando davanti a un compro oro di via Caffaro arriva la volante del commissariato Colombo di polizia. Anche qui stesso scenario: una sega circolare per tagliare la serranda e un'auto lanciata contro la vetrata per sfondarla. Come ai Castelli anche in questo caso i ladri sono dovuti scappare a mani vuote prima dell'arrivo dei poliziotti.

Spaccata alla gioielleria a Prati

Due tentativi falliti a cui ne ha fatto seguito un terzo, questa volta consumato. Sono infatti le 6:00 della stessa notte quando i poliziotti del commissariato Prati si recano in via Sabotino, nel quartiere Prati-Della Vittoria. In questo caso però la banda, dopo aver tagliato la serrande di una gioielleria con la sega circolare, è riuscita nel proprio intento. Rubati diversi orologi, i ladri sono riusciti a scappare con il bottino, ancora in via di quantificazione.

L'imprendibile banda della spaccata

Roma e i comuni della sua provincia, cambiano i quadranti ma le spaccate non accennano a diminuire, anzi, dopo una breve pausa i ladri sembrano aver ripreso le loro scorribande notturne con una certa continuità. Prima di martedì era infatti stata la volta dei comuni della provincia nord est della Capitale, con la banda della spaccata che aveva messo nel mirino prima il Burger King di via delle Genziane, a Collefiorito di Guidonia, e poi il Terme Caffè, bar della via Nazionale Tiburtina che si trova nella zona di Tivoli Terme. Martedì notte altre tre spaccate, con danni per migliaia di euro e ladri ancora in fuga.