Il trio d'oro: in un anno rubati 100.000 euro di gioielli in tutta Roma

Entravano nelle gioiellerie in coppia, chiedevano di vedere bracciali, orecchini, collane e poi distraevano i dipendenti per intascarsi i monili e fuggire: una tattica ormai rodata, che in poco più di un anno secondo le indagini della polizia ha consentito a un uomo e due donne residenti residenti tra Tivoli e Frascati di accumulare un bottino di circa 100.000 euro.

Le indagini sono partite nell’agosto del 2021 e sono state condotte dagli investigatori del commissariato Borgo. Erano stati loro a intervenire per primi in una gioielleria dove erano appena stati rubati gioielli per un valore totale di 10.000 euro. I titolari dell’attività avevano descritto i presunti responsabili: un uomo e una donna sulla trentina, che fingendosi interessati all'acquisto di un bracciale avevano fatto estrarre dalle vetrinette e dai cassetti diversi rotoli di gioielli. Si erano poi allontanati senza comprare nulla, ma una volta usciti i commessi si erano accorti che mancava un intero rotolo di preziosi.

I poliziotti avevano avviato gli accertamenti analizzando e incrociando una lunga serie di dati relativi a furti in gioielleria avvenuti in modalità simili. Sfruttando le immagini delle telecamere di sorveglianza sono riusciti a individuare altri furti messi a segno dalle stesse persone, e a risalire a un uomo di 30 anni e a due donne di 29 e 35 anni. Nove in totale i colpi messi a segno tra maggio 2021 e marzo 2022, tutti in gioiellerie diverse e distanti tra loro, da Casal Bertone a Pomezia, da Valle Aurelia a Bravetta passando per Furio Camillo. Unica costante, l’uomo: le due donne infatti si alternavano, comparendo al suo fianco in diverse circostanze.

Al termine delle indagini la procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti dei 3 indagati, eseguita nei giorni scorsi. Nelle abitazioni dei tre gli agenti hanno anche trovato abiti del tutto simili a quelli usati per compiere furti, le indagini proseguono per capire se vi siano altri colpi di cui potrebbero essere responsabili.