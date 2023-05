Furti di gasolio in Ama, dipendenti onesti "picchiati" per aver denunciato

Sarebbero stati insultati e poi presi a calci e pugni per avere detto la verità, per aver denunciato i furti di benzina sui mezzi di servizio. Vittime tre dipendenti Ama che sarebbero stati aggrediti per questo motivo da un sudamericano. All'interno della rimessa non esistono telecamere, ma la sequenzialità dei fatti - tra le denunce dei furti e le aggressioni - fa venire più di un sospetto.

La Procura di Roma ha aperto ora un'inchiesta dopo gli esposti fatti. Come riporta oggi anche 'Il Messagero', le vittime sarebbero tre e fatti tutti riconducibili allo scorso 28 gennaio nella sede di via Sapri, a Porta Pia. All'alba un dipendente è stato preso alle spalle e al collo da un uomo dall'accento sudamericano che lo ha colpito con calci e pugni.

Stesso aggressione subita da un collega accorso in aiuto che ha subito una prognosi di 60 giorni. Un terzo dipendente che aveva assistito alla scena, è stato invece ferito al volto con una lattina. Il sospetto è che il picchiatore sia stato assoldato per punire chi aveva denunciato i furti di gasolio all'interno di Ama. I dipendenti che hanno presentato l'esposto, sono difesi dall'avvocato Giuseppe Sabato. Secondo la loro versione la coincidenza dei tempi farebbe propendere per una vendetta.

Le aggressioni si sono verificate appena 72 ore dopo la denuncia. Secondo quanto emerso dai racconti dei denunciati, i coinvolti nell'indagine della procura avrebbero rifornito i mezzi dell'azienda ai distributori interni agli stabilimenti per poi per andare a raccogliere i rifiuti e nel frattempo, scaricare la benzina nelle loro taniche per fare il pieno nelle loro auto private.