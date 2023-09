I dipendenti Ama furbetti del carburante, gasolio rubato con la carta aziendale: 161 operazioni sospette

Oltre nove mila euro di carburante rubati utilizzando la carta di credito aziendale e più di centosessanta operazioni sospette. Numeri che costano caro a cinque dipendenti Ama accusati di peculato e di indebito utilizzo di carte di credito. I lavoratori, secondo quanto ricostruito dal nucleo di polizia economica della guardia di finanza e dal pool del procuratore Carlo Vannini, avrebbero utilizzato dal 2017 al 2020 agevolazioni aziendali per sottrarre benzina e gasolio dai mezzi Ama. L'indagine fa parte di un filone di inchiesta che ha rivelato come in quei tre anni sarebbe stato rubato carburante per un totale di 294mila litri complessivi.

Il lavoro del consulente

Ad aiutare la ricostruzione dei "maGheggi", ci ha pensato la consulenza del tecnico Igor Catania. La sua relazione è stata inviata sia alla procura sia alla corte dei conti. Il consulente parla di un "quadro di criticità nella gestione delle carte carburante aziendali" e nelle procedure di controllo. Nell'atto vengono descritti anche rifornimenti giornalieri "plurimi" effettuati dallo stesso operatore, oppure rifornimenti "su mezzi in stato di fermo".

Come funzione il rifornimento

Ama per il rifornimento dei mezzi di servizio usa carte carburante dotate di pin. Una carta per ogni mezzo con il rifornimento fatto durante la giornata lavorativa da parte dell'operatore che ha preso in consegna il mezzo e che dovrebbe fare benzina solo per quel veicolo, utilizzando quindi la carta in dotazione assegnata. Non solo. La procedura aziendale Ama prevede che venga fatto rifornimento solo in stazioni di servizio convenzionate, che per ciascuna transazione venga rilasciato uno scontrino che deve riportare i dettagli del rifornimento, mentre i pagamenti senza pos sono ammessi solo in casi eccezionali.

Le operazioni sospette

Stando alla ricostruzione fatta nell'ultima operazione, invece, dagli operazioni finiti sotto indagine sarebbero stati fatti rifornimenti a distanza di pochi minuti e su mezzi diversi, anche non circolanti, perché guasti, o in fase di manutenzione. In sostanza, il carburante è stato sottratto senza autorizzazioni.

Un dipendente avrebbe compiuto ventisei operazioni anomale per un totale di oltre 1500 euro di carburante, un altro ben ottantadue operazioni per un totale di oltre 3500 euro, un altro ancora venti operazioni per quasi 1600 euro, un quarto avrebbe fatto diciassette operazioni anomale per oltre mille e cento euro e il quinto sedici operazioni di rifornimento per più di 1200 euro di gasolio preso senza permesso. Per i cinque indagati, lo scorso sei settembre, il gip Marina Finiti ha disposto il sequestro del denaro corrispondente al reato ascritto a ognuno di loro.