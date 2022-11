I predoni dei garage arrestati mentre provavano a forzare i box condominiali

I poliziotti della questura di Roma hanno arrestato tre persone con l’accusa di tentato furto in concorso dopo averle sorprese a forzare le serrande di alcuni garage in zona Furio Camillo.

L’intervento è scattato poco dopo le 3 della notte tra venerdì e sabato in via Costamagna. I poliziotti delle volanti Appio e San Giovanni hanno notato tre persone, due uomini e una donna, armeggiare intorno ai box di un condominio e si sono fermati per un controllo. Identificati in due uomini di 58 e 41 anni e in una donna di 35, con loro avevano attrezzi da scasso che sono stati immediatamente sequestrati.

Gli agenti hanno sequestrato anche l’auto con cui i tre erano arrivati sino in via Costamagna, parcheggiata poco lontano e risultata rubata, e poi li hanno arrestati.