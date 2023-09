Ladro nei garage tenta la fuga infilandosi nell'intercapedine del palazzo

Furto nei garage dei Due Leoni, quadrante est della Capitale. Un ladro solitario che una volta sorpreso ha tentato una improbabile fuga, finita con le manette ai polsi.

Il tentato furto all'alba, quando un uomo si è infilato all’interno di un garage in via Giarratana, dopo averne danneggiato la serranda. Transitando lungo la via, i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno notato un grosso pezzo di legno posizionato per tenere aperta la serranda danneggiata e sono intervenuti per una verifica.

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga infilandosi in un’intercapedine che dà accesso al vano scale dello stabile ma è stato inseguito e bloccato. Il fermato è stato identificato in un 40enne del Marocco, senza dimora, che è stato arrestato per tentato furto aggravato.