I turisti col "vizio" di rubare nei duty free dell'aeroporto: 11 denunce a Fiumicino

Sempre più spesso i carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma sono costretti a intervenire per bloccare passeggeri che provano a portare via prodotti dai duty free dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" senza pagare. Nelle ultime ore ben 11 le denunce.

I viaggiatori, in attesa di prendere i rispettivi voli, sono stati notati dagli addetti alla vigilanza mentre tentavano di supeare le casse dopo aver asportato prodotti di vario genere all'interno dei negozi. Allertati, i carabinieri sono intervenuti bloccando gli autori dei furti, identificandoli e denunciandoli pert tentato furto. In totale, l'ultima operazione ha permesso di recuperare profumi, cosmetici e stecche di sigarette per quasi 2mila euro.

Inoltre, durante i controlli sono stati sanzionati due autisti Ncc. Nei pressi dei terminal arrivi 1 e 3 si procacciavano clienti fuori dagli stalli, senza averne titolo. Per questo hanno ricevuto molte per circa 4.128 euro.