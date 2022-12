Furti d'auto: la banda specializzata in Fiat 500 e Fiat Panda

Auto rubate a Roma e Latina e poi ripulite nelle province di Napoli e Salerno. Una banda specializzata in due modelli di veicoli: le Fiat Panda e le Fiat 500. A decapitare l'associazione e delinquere la polizia stradale che ha arrestato due persone denunciandone 12. Le vetture rubate nella Capitale e nel capoluogo pontino venivano poi destinate alla ricettazione ed al riciclaggio.

Come scrive LatinaToday, l'indagine è arrivata a conclusione lunedì mattina quando gli agenti della polizia, con la collaborazione della squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia stradale del Lazio di Roma e della sezione di polizia giudiziaria della procura di Latina, hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti specializzati in furti di auto del gruppo Fiat, e nello specifico 500 e Panda.

I provvedimenti restrittivi della libertà personale sono stati emessi dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone su richiesta del sostituto procuratore Valerio De Luca a conclusione delle indagini della polizia che sono state svolte tra dicembre 2021 gennaio 2022. Indagini che hanno permesso di fare luce su un serie di furti di auto, avvenuti su commissione, consumati tra Latina e Roma e di appurare che le stesse auto successivamente venivano poi avviate alla ricettazione e riciclaggio tra le province di Napoli e Salerno. Le vetture oggetto dei furti sono state tutte recuperate dagli agenti presso le varie officine, carrozzerie e autosaloni alle quali erano già state cedute per essere ricettate e riciclate.

L’indagine, che si è svolta in un ristretto arco temporale, oltre ai due arresti ha permesso anche di recuperare 14 auto rubate e di denunciare in stato di libertà 12 persone indagate a vario titolo per i reati di ricettazione e riciclaggio.