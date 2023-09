Termini: derubato prima di salire sul pullman turistico

In attesa del momento propizio si è finto un turista ma invece di salire sul pullman ha sfilato il portafogli a un vero viaggiatore. L’uomo, è stato notato dagli agenti della polizia ferroviaria aggirarsi con aria sospetta tra i viaggiatori e lo hanno colto sul fatto quando si è messo in fila tra i fruitori di un pullman turistico asportando il portafoglio con destrezza dalla tasca dei pantaloni alla persona in fila avanti a lui; gli agenti lo hanno bloccato e tratto in arresto.

L'arresto è arrivato nell'ambito dell'operazione Stazioni sicure svolta nella dalla polizia ferroviaria a Roma e su tutto il territorio nazionale. Due gli arresti nella Capitale, 3221 controlli effettuati, 457 i bagagli ispezionati, 158 operatori impiegati e 58 scali ferroviari interessati.

Tanti i controlli a persone e bagagli al seguito, in particolare presso la stazione di Roma Tiburtina e nella stazione di Roma Ostiense dove sono stati allestiti due punti di visibilità della polizia ferroviaria.

In tale ambito un trentaseienne italiano, è stato rintracciato e arrestato dalla pattuglia della polizia ferroviaria di Roma San Pietro. L’uomo, a bordo di un convoglio giunto nello scalo, si è impossessato della borsa di una viaggiatrice e si è datp alla fuga; gli agenti - avvisati dalla vittima e dal capotreno - hanno subito rintracciato il ladro. Raggiunto e bloccato dagli agenti è stato tratto in arresto e la refurtiva dopo il recupero è stata restituita alla donna.