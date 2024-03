La tecnica delle feci spalmate per rapinare passanti, è psicosi nel quartiere

La psicosi degli emuli di Shpalman, il maniaco che spalma le feci questa volta per derubare i passanti, anziani soprattutto, sta dilagando a Roma. Dopo i casi, certi, alla Montagnola e in provincia, a Fiano Romano, che hanno portato anche a due arresti, ora la questione è arrivata fino a Monteverde.

A segnalarlo sono i gruppi di quartiere che hanno notato i sospetti in piazza delle Salette, a pochi metri dal mercato di piazza San Giovanni di Dio. "Si aggirano dei personaggi che compiono furti gettando addosso alle persone una sostanza scura per poi fingere di voler pulire gridando "merda". Non so come fanno ma riescono in pochissimi secondi a togliere catenine dal collo delle vittime", denuncia Carlo, un residente del quartiere.

Un allarme che trova riscontro anche nelle dichiarazioni di altri residenti: "Li ho visti anche in via Ozanam, vicino a una anziana. Sono intervenuta e la signora mi ha ringraziata. Uno dei due le stava toccando il braccio. Vero o non vero, dopo uno scambio di parolacce e minacce se ne sono andati", aggiunge Anna e ancora, Maurizio: "È una nuova tecnica per distrarre le vittime solo e anziane. Lunedì stava per accadere a una signora anziana esattamente d'avanti al cancello di casa, l'ho cacciato in malo modo con il rischio di prendere anche una denuncia".