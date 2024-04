Rubano i fari di un'auto e li rivendono, fermati compratori e acquirenti

Un furto su commissione. I fanali di un'auto. La coppia di "ladri meccanici" non aveva però fatti i conti con la polizia, che li ha fermati mentre provavano a rivendere i fari a due clienti. L'arresto in pieno giorno, nella zona di Tor Vergata-Giardinetti, nella periferia est della Capitale.

Sono stati gli agenti del commissariato Romanina di polizia, intorno alle 12:00 di giovedì mattina, a intervenire in via di Passo Lombardo. Sul posto hanno bloccato in flagranza di reato i due ladri - entrambi romani con precedenti di 42 e 43 anni - e i due acquirenti, anche loro italiani.

Recuperata la refurtiva i due ladri sono stati arrestati per furto aggravato e messi a disposizione della magistratura con rito direttissimo. Denunciati per ricettazione anche i due clienti che volevano acquistare i fari appena rubati.