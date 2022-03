La banda della serranda tagliata che saccheggia le farmacie comunali

Sono organizzati e hanno un modus operandi ben definito. Tagliano le saracinesche, entrano nei locali e accaparrano i soldi in cassa. È la banda delle serrande che da ormai un mese sta colpendo le farmacie comunali e i negozi della zona di Montesacro e Talenti.

L'ultimo colpo, in ordine di tempo, quello denunciato alle 4 del mattino di lunedì 28 marzo. La banda ha tagliato a metà la serranda della farmacap in via Gaspara Stampa, 71.

Una volta dentro, i ladri hanno rubato 800 euro e sono fuggiti. A raccogliere la denuncia, i carabinieri della compagnia di Montesacro che pochi giorni prima erano intervenuti nella farmacap di via Dina Galli sottraendo parte dell'incasso. La tecnica, dunque, anche in questo caso è stata la stessa come raccontano le foto scattate dopo il colpo.

I carabinieri indagano, ma secondo quanto ricostruito i colpi nell'ultimo mese sarebbero stati almeno sei. Furti che ricordano quelli messi a segno in un'altra farmacia, quella in via Cesco Baseggio e in un negozi di surgelati in via Franco Sacchetti. Anche in questi casi serrande divelte, probabilmente con frullini o comunque arnesi da operai, e fondocassa ripuliti.

Secondo Mario Astolfi, coordinatore della Lega del III Municipio, c'è un problema sicurezza nel quartiere: "La cittadinanza del terzo municipio rappresenta da tempo e a voce alta la difficoltà che vive rispetto alla sicurezza del territorio. Furti, atti vandalici e risse sono ormai fenomeni all'ordine del giorno. Non è accettabile che non si ponga la giusta attenzione a questi eventi criminosi , che non consentono ai cittadini di percepire sicuro il proprio ambiente e la propria casa".

"Per questo, come Lega del municipio III e in qualità di coordinatore, chiedo che non si aspetti altro tempo nell'indifferenza amministrativa, ma venga convocato con urganza dal presidente Marchionne, un tavolo di discussione che includa le forze politiche e quelle di controllo, per rispondere ai diritti della cittadinanza con azioni immediate e concrete", ha sottolineato Astolfi.