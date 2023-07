Dopo i "marmittari" ecco la banda che ruba i fari delle Smart

Dopo i 'marmittari' che hanno colpito a raffica l'anno scorso tra da Garbatella a Tor Sapienza passando per Ostiense, Monteverde, Bravetta e Don Bosco, torna in azione la banda delle Smart. Questa volta, però, a far gola ai predoni sono i fari delle piccole utilitarie a due o quattro posti. L'ultimo colpo in via Casimiro Manassei, nella zona che affaccia sui Colli Portuensi.

Qui i ladri hanno letteralmente smontato il cofano della Smart ForFour di Giulio, un residente, hanno rubato i fari e con dello scotch posticcio hanno tentato di riattaccare la carrozzeria.

Il furto è avvenuto lo scorso sabato, secondo Giulio intorno alle tre del mattino: "Sono sceso in strada alle cinque per prendere il taxi e ho notato la mia auto ridotta così - racconta a RomaToday - Per rubarmi due fari mi hanno distrutto la macchina sotto casa. Solamente per un caso l'ho parcheggiata lì e non nel box. Ora i ladri sono a caccia di fari non più delle marmitte, quando è arrivato il carroattrezzi mi ha raccontato di furti simili alla Garbatella. Io insisto a comprare pezzi nuovi e non andare da meccanici che dicono te li rimediano loro. Comunque, con rispetto parlando, abbiamo zero vigilanza notturna. Eppure le vie dei furti sono sempre le stesse, così come gli orari".

Che i furti dei fari delle Smart siano frequenti, soprattutto tra Garbatella e Monteverde, lo hanno confermato anche le forze dell'ordine. Giulio ha presentato regolare denuncia: "Chissà se li prenderanno. Denunciare è comunque l'unica via che abbiamo".