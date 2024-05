Furti di profumi e cosmetici al duty free per 1900 euro: 7 denunciati

I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo aeroportuale ''Leonardo Da Vinci'', hanno identificato e denunciato 7 persone per tentato furto.

In particolare sono sette le persone denuncia. Di questi, 4 cittadini stranieri e 3 italiani, che hanno tentato di superare le casse dei duty free situati all'interno dello scalo aeroportuale, senza pagare, mentre erano in attesa dei rispettivi voli. I militari hanno rinvenuto diversi prodotti di profumeria e cosmesi, per un valore di oltre 1.900 euro.

I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri, riuscendo così a recuperare la refurtiva e a riconsegnarla ai responsabili degli esercizi commerciali. Per tutti è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.