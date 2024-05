Spese gratis al duty free, rubati 2500 euro di profumi e cosmetici: 7 denunciati

Tentati furti ai duty free e autisti Ncc sanzionati all’aeroporto Leonardo da Vinci. I carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno denunciato sette persone, tutti cittadini stranieri che avevano tentato di superare le casse dei duty free senza pagare la merce, mentre cinque autisti Ncc sono stati sorpresi mentre stavano procacciando illegalmente clienti tra i passeggeri in transito.

I tentati furti ai duty free

I carabinieri, in alcune distinte operazioni, hanno denunciato 7 passeggeri che, mentre erano in attesa dei rispettivi voli, hanno cercato di uscire dai duty free con diversi prodotti di profumeria e cosmesi senza pagarli. Per un valore complessivo di 2500 euro. A notarli è stato il personale addetto alla vigilanza, che ha subito allertato i carabinieri. Riuscendo così a recuperare la refurtiva e riconsegnarla ai negozi. I 7 passeggeri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto. Al termine di un’attività info-investigativa, inoltre, i carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato quattro dipendenti, con mansione di magazzinieri, di età compresa tra i 54 anni e i 64 anni, tutti italiani, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nello specifico, i quattro dipendenti, mentre si trovavano per ragioni di lavoro all’interno dell’area cargo city, avevano tentato di impossessarsi di 75 Epal (euro pallet – pedane in legno per facilitare il movimento delle merci), per un valore commerciale pari a circa 2.000 euro.

Gli autisti Ncc sanzionati

I carabinieri hanno anche sanzionato cinque autisti Ncc, che sono stati sorpresi nei pressi del Terminal 3 Arrivi, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo. Le sanzioni ammontano complessivamente a 10.300 euro.