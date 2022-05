Tornano a casa e trovano il ladro a rovistare in salotto

Sono rientrati in casa ed hanno trovato un ladro a rovistare in salotto. A gelare il sangue di una famiglia residente al Don Bosco un topo d'appartamento, poi arrestato dai carabinieri.

In particolare sono stati i militari della stazione Roma Cinecittà ad arrestare un 32enne georgiano, con precedenti specifici, bloccato dai proprietari di un’abitazione in viale Marco Fulvio Nobiliore dopo averlo sorpreso, al loro rientro in casa, mentre rovistava in salone.

Il 32enne, dopo essersi impossessato di un computer portatile e altri effetti personali da una camera, una volta sorpreso ha ingaggiato una colluttazione con la coppia che però è riuscita a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno ammanettato e portato in caserma. Giudicato con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio l'arresto è stato poi convalidato.