Il trucco dei ladri, nascondersi dietro una siepe per rubare ai clienti del ristorante

La tecnica era collaudata, nascondersi dietro una siepe, allungare le mani e rubare ai clienti del ristorante confinante. Così agivano un uomo e una donna di origini cubane, entrambi 54enni, e un 39enne peruviano.

I carabinieri di piazza Venezia hanno sorpreso i tre mentre rubavano attraverso la siepe, un marsupio contenente portafogli ed effetti personali a un turista inglese che era seduto all'esterno di un ristorante in via del Boschetto.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre gli arrestati sono stati trattenuti e condotti presso le aule del tribunale di Roma dove, ad esito del rito direttissimo, per due di loro è stato disposto il divieto di ritorno nel comune di Roma mentre per il 54enne cubano, già gravato da divieto dimora perché arrestato domenica scorsa, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L'uomo infatti era già stato arrestato il 21 aprile scorso perché sorpreso sempre dai militari mentre rubava una borsa con all'interno 300 euro, carte di credito, un I-Phone e documenti personali, a una turista tedesca seduta ai tavolini esterni di una trattoria in largo del Tritone.