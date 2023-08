Il ladro seriale dei defibrillatori della metropolitana di Roma

Ha rubato due defibrillatori dalle teche posizionate nelle fermate della linea metro linea C per rivenderli. A bloccare il ladro seriale sono stati i carabinieri del nucleo scalo Termini che ne monitoravano le mosse.

L'arresto del manolesta, un 36enne romano, è frutto di una indagini che i militari dell'Arma hanno intrapreso dopo numerose denunce di furti di defibrillatori automatici, del valore ciascuno di circa duemila euro, nelle varie fermate della metropolitana linea C.

E così dopo una analisi delle immagini di videosorveglianza interne alla linea, gli investigatori hanno dato un volto alla persona che si vedeva portare via i defibrillatori. Lo scorso pomeriggio, lo hanno individuato nei pressi della fermata metro di Torre Maura mentre si allontanava dopo aver appena portato via un apparato salvavita. A Termini è stato bloccato e arrestato.

Oltre al dispositivo appena rubato il trentaseienne è stato trovato in possesso anche di un altro defibrillatore portato via nella mattinata precedente, all'interno della fermata metro Finocchio. Gli apparecchi sono stati restituiti all’azienda Atac che ha presentato formale denuncia querela. Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per il 36enne l'obbligo di dimora nel suo comune di residenza Zagarolo, alle porte di Roma, con obbligo di permanenza in casa in orari stabiliti. È accusato di reato di furto aggravato.