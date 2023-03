Vetri infranti e auto svaligiate in Centro: "Io l'ennesima vittima"

Vetro infranto e zaini spariti. Un film purtroppo già visto, un copione che si ripete in tutti i quadranti di Roma. Ma ci sono delle aree dove il fenomeno è più importante. Dove, nonostante i vari arresti e le varie denunce, i predoni delle macchine in sosta non sembrano voler interrompere il loro lavoro. Lo sa bene un automobilista romano, che tornato a prendere la sua Jeep Renegade al Circo Massimo ha trovato il finestrino distrutto e la macchina rovistata. Dei due zaini contenuti all'interno dell'abitacolo nemmeno l'ombra.

Una volta accertato il furto - la sera dello scorso 2 marzo - l'automobilista ha chiamato il 112 denunciando l'accaduto agli agenti del commissariato Trevi di polizia. Una serata amara per l'uomo, che ha poi descritto al nostro giornale quanto accaduto nel dettaglio: "Sono diverse settimane che si assiste ad una continua serie di furti nelle auto, in zona centralissima di Roma, zona Circo Massimo - Via dei cerchi, e zona Terme di Caracalla - Via di Valle delle Camene. Io sono stato l’ennesima vittima di questi furti, il tutto alle ore 20, non a mezzanotte".

Automobilista che spiega in che modo i ladri entrino all'opera: "Il modus operandi è sempre lo stesso, i criminali si appostano e fanno avanti indietro tra le auto parcheggiate per vedere cosa c’è dentro, una volta trovata la preda aspettano il buio per colpire i vetri dei finestrini e arraffare quello che possono. Segnalo un individuo di nazionalità probabilmente dell’est (Romania/Albania/Polonia) che fa avanti indietro con fare sospetto, porta giacca beige, berretto zuccotto, senza barba, cammina a gambe e piedi molto larghi. Spero che ci sia un presidio delle forze dell’ordine al più presto. I vetri a terra oramai sono la norma. Penso di non chiedere troppo dalla giunta capitolina, almeno di avere un po’ di sicurezza al centro di Roma".

Furti alle auto al Circo Massimo

Un fenomeno non nuovo quello dei furti e dei danneggiamenti delle auto sulle strade limitrofe all'area del Circo Massimo, dove sono molte le vetture posteggiate dai turisti, appettibili per la possibile presenza di bagagli. Ladri sorpresi in fuga in bici, in auto ma anche dopo una serie di furti seriali. Nonostante i controlli i furti però proseguono, per buona pace del portafogli della vittima di turno.